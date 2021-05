Zusätzlich zu den Schnelltestzentren in Großwallstadt und Wörth öffnet am Dienstag, 1.

Juni 2021 das neue Schnelltestzentrum des Landkreises Miltenberg in Amorbach in der

Parzivalhalle, Friedensweg 1.

Öffnungszeiten des Schnelltestzentrums

Das Schnelltestzentrum hat folgende Öffnungszeiten: Dienstags und donnerstags von

9:00 Uhr bis 17:00 Uhr; samstags und sonntags von 9:00 Uhr bis 13:00 Uhr.

Die Anmeldung für das neue Schnelltestzentrum in Amorbach wird ab Montag, 31.05.2021

möglich sein.