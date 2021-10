Neues Semester steht vor der Tür – Rückkehr in Präsenz

Am Montag startet an den 17 bayerischen staatlichen Hochschulen für angewandte Wissenschaften (HaW) und Technische Hochschulen (TH) das Wintersemester 2021/2022 in die Präsenzlehre. Nach 1,5 Jahren Onlinevorlesungen dürfen die Lehrveranstaltungen nun unter der 3-G-Regel endlich wieder vor Ort stattfinden. Mit rund 65 neuen Studiengänge sind die bayerischen HaW und TH für dieses Semester breit aufgestellt im Bezug auf die aktuellen Zukunftsthemen. Neu im Programm sind unter anderem Lehrveranstaltungen in den Bereichen künstliche Intelligenz, Gesundheitsökonomie und Digitalisierung. Auch die Zusammenarbeit zwischen den einzelnen Hochschulen soll in Zukunft noch vernetzter stattfinden: Das Bayerische Zentrum für Innovative Lehre (BayZIeL) setzt sich als Ziel, hochschulübergreifende Angebote und Aktivitäten auszubauen und weiter zu stärken.