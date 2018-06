Neuzugang bei den Baskets: britischer Nationalspieler mit Bundesliga-Erfahrung

Center Gabriel Olaseni spielt in der Saison 2018/2019 für s.Oliver Würzburg

Über Italien, Frankreich und Spanien zurück in die easyCredit BBL: s.Oliver Würzburg hat den britischen National-Center Gabriel Olaseni für die Saison 2017/2018 verpflichtet. Der 26-Jährige spielte in der Saison 2015/2016 für Brose Bamberg und die GIESSEN 46ers und trug zuletzt das Trikot von Montakit Fuenlabrada in Spanien.

„Vor zwei Jahren hat er bei mir in Gießen schon in seinem ersten Profi-Jahr gezeigt, dass er zu den besseren Centern in der Bundesliga gehört. Mit seiner internationalen Erfahrung der letzten beiden Jahre und seiner Mischung aus Größe und Schnelligkeit wird er sich mit jedem Center in der BBL messen können“, sagt s.Oliver Würzburg Headcoach Denis Wucherer über den 2,09 Meter großen Engländer.

Nach vier Jahren bei den „Hawkeyes“ der renommierten University of Iowa – in seinem Abschlussjahr 2015 wurde er zum besten sechsten Mann der „Big Ten Conference“ gewählt – begann der 26-jährige Brite (geboren am 29. Dezember 1991 in London) seine Karriere als Profi-Basketballer zu Beginn der Spielzeit 2015/2016 bei Brose Bamberg und wechselte nach vierzehn Spielen in der easyCredit BBL und der EuroLeague im November 2015 zu den GIESSEN 46ers.

In 24 BBL-Partien für die von Denis Wucherer trainierten Mittelhessen kam Olaseni in 27 Minuten Minuten Spielzeit auf knapp 12 Punkte und 7 Rebounds pro Spiel – nahezu identische Werte legte er danach in den sechs Spielen der EM-Qualifikation für die britische Nationalmannschaft auf.

In der Spielzeit 2016/2017 ging der 2,09-Meter-Mann für den italienischen Erstligisten Sassari und für den französischen Erstliga-Club Entente Orleans auf Korbjagd. Vor dem Wechsel in die spanische ACB gehörte er im vergangenen Sommer mit fast 17 Punkten und 11,4 Rebounds pro Partie zu den besten Centern der Basketball-Europameisterschaft: „Immer dann, wenn Gabriel viele Minuten bekommt, liefert er sehr ordentliche Statistiken ab“, so Denis Wucherer: „Er freut sich sehr darauf, in der Rolle als Starter bei uns zeigen zu können, was er drauf hat.“