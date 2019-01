Neuzugang beim HSC Bad Neustadt – Linus Dürr kommt von den Rimparer Wölfen

Der HSC Bad Neustadt hat sich für die Ende Januar beginnende Rückrunde in der Bayernliga verstärkt. Aus der erfolgreichen A-Jugend der SG DJK Rimpar wechselt Linus Dürr zu den Rotmilanen an die Saale. Der 18-Jährige Großlangheimer ist variabel einsetzbar, sowohl auf der halblinken oder Mittelposition im Rückraum, als auch auf Außen.

„Wir haben schon länger an der Verpflichtung von Linus gearbeitet und sind froh, dass er uns nun ab sofort helfen kann“, freut sich Dieter Schulz, Geschäftsführer der Spielbetriebs-GmbH, nach der Vertragsunterschrift des jungen Neuzugangs. So soll auch auf die angespannte Personalsituation reagiert werden.

Dürr wurde mit Rimpar in der vergangenen Saison souverän A-Jugend-Bayernligameister (60 Treffer in 15 Spielen) und absolvierte auch bereits ein Spiel in der 2. Handball-Bundesliga unter dem ehemaligen HSC-Trainer Matthias Obinger. Er studiert aktuell Sportwissenschaft an der Uni Würzburg.

Nach der schweren Knieverletzung von Mittelmann Maxi Schmitt, die er sich im letzten Vorrundenspiel gegen Waldbüttelbrunn zuzog und die ihn zu einer langen Zwangspause zwingt, hält sich der HSC auch in diesem Fall die Optionen für eine weitere Verpflichtung offen. „Wir sondieren den Markt, wie es immer so schön heißt“, berichtet Schulz. „Aber es ist natürlich zur Hälfte einer laufenden Saison immer extrem schwer, geeignetes Personal zu finden. Neben den sportlichen Fähigkeiten muss es auch menschlich passen“, so Schulz abschließend.

Momentan bereiten sich die Rotmilane mit Trainer Chrischa Hannawald auf die Rückrunde in der Bayernliga vor. Dazu steigt am 15. Januar ein Testspiel bei Drittligist HSC 2000 Coburg II. Das erste Ligaspiel des neuen Jahres bestreiten die Bad Neustädter dann am 26. Januar um 19.30 Uhr in der heimischen Bürgermeister-Goebels-Halle gegen den HT München.