Neuzugang beim TSV Abtswind: aller guten Schnüdel sind drei

Mit Marcel Ruft kommt ein weiterer Spieler aus Schweinfurt

Erst Christopher Lehmann, dann Max Hillenbrand und nun Marcel Ruft: Nach den beiden Mittelfeldakteuren komplettiert ein Verteidiger die Riege der Neuverpflichtungen, die zur kommenden Saison aus der zweiten Mannschaft des FC Schweinfurt 05 zum TSV Abtswind wechseln. Der 24 Jahre alte Ruft durchlief wie seine beiden Mitspieler bereits die Jugendteams der Schnüdel und spielte zuletzt in der Bayernliga-Reserve.

„Marcel ist ein verlässlicher Innenverteidiger, der Spielkonstellationen sehr gut vorausahnt und in schwierigen Situationen konsequent und kompromisslos klärt“, sagt Abtswinds Manager Christoph Mix über den Zugang, der wie Christopher Lehmann und Max Hillenbrand schon ins Blickfeld gerückt war, als Schweinfurt II und Abtswind in der Landesliga aufeinandertrafen. „In der Bayernliga zeigen sich die Unterschiede im spielerischen Niveau und im höheren Tempo“, weiß Ruft aus der Erfahrung der zurückliegenden Spielzeit, was ihn in der neuen Saison mit Abtswind erwartet.

Der 1,85 Meter große Abwehrspieler mit dem starken linken Fuß soll beim Aufsteiger Kontinuität und Stabilität in den Defensivverbund bringen und die Lücke füllen, die im Laufe der Saison durch die Abgänge der Verteidiger Carl Murphy, Przemyslaw Szuszkiewicz und Damian Rzedkowski entstanden ist. „Neben dem Erfolg mit der Mannschaft ist es mein Ziel, einen Stammplatz zu erkämpfen“, sagt Marcel Ruft, der um die Konkurrenz im Abtswinder Kader weiß, sich aber schon in der Schweinfurter Talentschmiede über Jahre hinweg durchzusetzen wusste. Vor dem FC 05 hatte er im Nachwuchs der Freien Turner und der DJK Schweinfurt gespielt. Mit dem Wechsel nach Abtswind kehrt der Absolvent der Betriebswirtschaftslehre, der aus Nordheim am Main kommt und mit dem Fußball beim TSV Nordheim/Sommerach anfing, in den Landkreis Kitzingen zurück.

Christoph Mix ist von den Qualitäten des neuen Abtswinder Trios aus Schweinfurt angetan: „Sie sind gut ausgebildet, starke Teamplayer und passen von ihrem Charakter ideal in unsere Truppe“, sagt der Manager. „Genauso wie bei Torwart-Neuzugang Felix Wilms aus Oberschwarzach handelt es sich um junge Spieler aus der näheren Umgebung, was sich sehr gut mit unserer Philosophie deckt.“ Bei seiner Kaderplanung hält der TSV Abtswind nicht nur aktiv nach Spielern Ausschau, sondern interessiert sich auch für Talente, die von sich aus den Sprung in den höherklassigen Fußball schaffen wollen, auch über die zweite Mannschaft in der Kreisliga als Zwischenstation.