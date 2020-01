Neuzugang Tilman Pröhl verstärkt die Rimparer Wölfe ab kommender Saison

Der gebürtige Bremer ist 23 Jahre alt und kommt vom VfL Eintracht Hagen nach Mainfranken. Erfahrungen in der 2. Handball-Bundeliga konnte er bereits beim TV Emsdetten sammeln, wo er bis 2017 unter Vertrag gestanden hatte. Nun will er wieder zurück in das Unterhaus des deutschen Handballs: „Die sportliche Perspektive ist ausschlaggebend, denn ich wollte auf jeden Fall zurück in die 2. Bundesliga“, gibt Pröhl zu verstehen und fügt an: „Der Zeitpunkt hat jetzt gepasst, den nächsten Schritt zu gehen. Ich habe meine Lehre abgeschlossen und kann nun mit dem Studium in Würzburg loslegen. Auch die Gespräche mit den Verantwortlichen der Wölfe waren vielversprechend, deshalb freue ich mich schon auf die neuen Aufgaben.“