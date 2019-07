Öffentlichkeitsfahndung – Wer kennt diesen Mann?

Am Donnerstagmittag vergangener Woche hatte ein Unbekannter eine Bankfiliale in der Oberen Brückenstraße in Lohr überfallen und mehrere tausend Euro Bargeld erbeutet.

Eine sofort von der Lohrer Polizei eingeleitete Großfahndung, in der benachbarte Dienststellen, wie auch ein Polizeihubschrauber eingebunden waren, führte bislang nicht zur Ergreifung des Täters. Deshalb bittet die Polizei um Mithilfe der Bevölkerung.

Der Mann ist

ca. 30 Jahre alt, schlank, ca. 170 cm groß

dunkelbraune Haare

schwarze, kurze Arbeitshose

hellrotes T-Shirt mit weißer Aufschrift, trug ein schwarzes Basecap mit weißem Schild und einem weißen, runden Logo

braune Lederschuhe

maskiert mit einer Sonnenbrille und einem Multifunktionstuch mit der Aufschrift „ADV“

Durch die jetzt erfolgte Veröffentlichung von Bildern der Überwachungskameras erhofft sich die Kripo Würzburg Hinweise aus der Bevölkerung.