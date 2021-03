Öffnung der Baumärkte & Gartencenter – Ansturm hält sich in Grenzen

Ab sofort gelten in Bayern strengere Regeln für alle Rückkehrer aus …

Ab heute in Bayern – Testpflicht für Reiserückkehrer aus Risikogebieten im Ausland Ab sofort gelten in Bayern strengere Regeln für alle Rückkehrer aus …

Staatsregierung stellt kostenlose FFP2-Masken für pflegende Angehörige Bereits Ende Dezember kündigte der Freistaat Bayern an, dass pflegende …

Online Registrierungssystem – Bayerisches Gesundheitsministerium ermöglicht Impf-Anmeldung über das Internet Seit etwa zwei Wochen wird in Mainfranken gegen Corona geimpft – bisher waren …

Bundeskanzlerin Angela Merkel – Treffen von mehr als zwei Personen untersagt Nachdem Ministerpräsident Markus Söder bereits am Freitag bayernweite …