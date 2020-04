Offener Brief von Geschäftsführer Roland Sauer an die Fans der Rimparer Wölfe

Nach dem Saisonabbruch in der 2. Handball-Bundesliga wendet sich der Geschäftsführer der DJK Rimpar Wölfe mit einem offenen Brief an die Anhänger der Wölfe:

Liebe Fans, Partner und Unterstützer der Wölfe,

am Dienstag, 21. April hat die Sitzung mit dem Präsidium HBL und DHB sowie den Geschäftsführern der 1. und 2. Handball-Bundesliga stattgefunden. Eine Saisonwertung wurde im Umlaufverfahren mit der Beschlussvorschlag vom Präsidium der HBL vom 17.04.2020 mit einer großen Mehrheit entschieden. Es wurde der besonderen Situation mit der Corona-Krise Rechnung getragen und die Saison 2019 / 2020 abgebrochen. Eine wirtschaftlich tragbare, aber vor allem eine sportlich faire Bedingung zur Fortsetzung der Saison war nicht mehr gegeben. Wir beenden demzufolge die Saison auf dem 7. Tabellenplatz, über dem Strich gegenüber unseren Vorgaben vor der Saison.

Es war kennzeichnend, wie die kooperativ und konstruktiv die Zusammenarbeit der Vereine aus der 1. und 2. Handball-Bundesliga, gemeinsam mit dem Präsidium der HBL war und das Szenario strukturiert, konsequent vorbereitet und zum Abschluss gebracht wurde. Jeder Verein hat Gehör gefunden und alle Argumente wurden aufgenommen und offen diskutiert. Das zeigt, dass der Handballsport nicht nur auf dem Platz, sondern auch im Management freundschaftlich, offen und ehrlich gelebt wird.

Ich möchte ausdrücklich betonen, dass auch wir als Wölfe zu 100 % hinter Entscheidung für den Abbruch stehen und von Beginn an für den Abbruch argumentiert haben, auch wenn wir erst am vergangenen Dienstag demokratisch für den Abbruch abstimmen konnten. Für uns stand immer an erster Stelle die Gesundheit unserer Zuschauer, der Helfer und des Teams um die Mannschaft. Ohne ein machbares Hygiene-Konzept, aber vor allem ohne die wichtigen und fehlenden Schutzmaßnahmen wäre eine Fortführung aus meiner Sicht unverantwortlich gewesen.

Als weitere Information zu der kommenden Saison sind folgende Entscheidungen wichtig zu wissen: Die beiden ersten der 2. Liga, Coburg und Essen, werden direkt aufsteigen. Es wird keine Absteiger aus Liga 1 und 2 geben. Die aktuellen Tabellenersten der 3. Liga werden alle aufsteigen, unter anderem TV Grosswallstadt. Wir freuen uns auf unsere unterfränkischen Nachbarn und auf das Derby in der kommenden Saison. Wir werden in der nächsten Saison 19 Mannschaften in der 2. Liga haben, so dass wir 2 Spiele mehr haben werden.