Orthopädietechnik-Sanitätshaus Scheder bleibt Würzburger Kickers als Sponsor erhalten

Das Orthopädietechnik-Sanitätshaus Hugo Scheder bleibt den Kickers auch in der nächsten Saison erhalten. Der langjährige Sponsor hat sein Engagement beim Verein um ein weiteres Jahr verlängert. Neben den Sponsoring-Tätigkeiten beim FWK, ist das regionale Unternehmen auch ein zuverlässiger Partner für die orthopädietechnische Versorgung von Breitensport bis zur Profimannschaft.

„Tradition, Teamgeist und Leidenschaft für das, was wir tagtäglich tun – das sind sowohl für unsere Firma, als auch für die Kickers schon immer ganz wichtige Schlagworte“, lassen die drei Geschäftsführer Thomas, Marcus und Benjamin Scheder verlauten. „Wir unterstützen die Kickers seit dem erfolgreichen 3 x 3 Projekt aus dem Jahre 2014 mit großer Begeisterung und versorgen die Mannschaften seit dieser Zeit mit orthopädietechnischen Hilfsmitteln wie Bandagen, Einlagen, Orthesen, Kompressionsversorgungen, Tape und vielem mehr. Als Partner im medizinischen Fachteam der Kickers sind wir stets in engem Kontakt mit den Ärzten und den Physiotherapeuten. Unser Erfahrungsschatz aus dem Profibereich wird immer größer und kommt natürlich auch allen Freizeitsportlern zugute, die uns als Ihren Ansprechpartner in Sachen orthopädietechnischer Versorgung und Prophylaxe ausgewählt haben.“

„Die Zusammenarbeit mit der Orthopädietechnik Scheder ist seit jeher unkompliziert und zuverlässig. Wir freuen uns die Partnerschaft auch in Zukunft aufrecht zu erhalten“, so Tillman Baer aus der Sponsoring-Abteilung der Würzburger Kickers.

Informationen zur Orthopädietechnik-Sanitätshaus Hugo Scheder GmbH & Co.KG

Orthopädietechnik Scheder ist ein Familienbetrieb in der dritten Generation. Seit über 50 Jahren wird in unserem Sanitätshaus Kundenzufriedenheit, sowie persönliche und professionelle Beratung großgeschrieben. Stets am Puls der Zeit, bieten wir Ihnen Lösungen von Kopf bis Fuß. Für unseren Service und die qualitativ hochwertige Versorgung mit orthopädischen Einlagen, Prothesen und Orthesen wurden wir bereits mehrfach für den LEONARDO AWARD nominiert. Somit zählen wir zu den zehn besten Fachbetrieben für Orthopädietechnik in ganz Deutschland.