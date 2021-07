Partner der Würzburger Kickers erweitern ihr Sponsoren-Engagement

AKON JETZT HAUPTSPONSOR UND ÄRMELPARTNER – TECTAKE NUTZT NEUERUNG AUF TRIKOT-RÜCKEN

Zwei starke Partner des FC Würzburger Kickers erweitern ihr Sponsoren-Engagement zum Start in die neue Spielzeit 2021/2022! AKON Aktivkonzept wird nun „Hauptsponsor“ des Clubs und wird in diesem Rahmen unter anderem auf den Ärmeln der neuen Profi-Trikots präsent sein. tectake aus dem „Top-Sponsor“-Kreis der Kickers wird die in der 3. Liga neu eingeführte Möglichkeit der Rückenwerbung wahrnehmen und damit das Spieloutfit der Kickers komplettieren und reichweitenstark nutzen.

AKON Aktivkonzept wird Haupt- und Ärmelsponsor

AKON Aktivkonzept wird zur kommenden Saison Hauptsponsor bei den Kickers und wird ab sofort auf den Ärmeln der neuen Trikots zu sehen sein! Deutschlands führender Anbieter von präventiven Aktiv- und Gesundheitsreisen in ganz Europa und Kooperationspartner zahlreicher Krankenkassen, Konzerne und Unternehmen, ist bereits seit einigen Jahren Sponsor bei den Würzburger Kickers.

Geschäftsführer Dominik Möhler ist zudem als Aufsichtsrat in der FC Würzburger Kickers AG engagiert. „Gerne unterstütze ich die Würzburger Kickers, das Aushängeschild des Fußballs in unserer Region, nicht nur als Aufsichtsrat, sondern zur neuen Saison auch zusätzlich mit unserem Unternehmen AKON Aktivkonzept als Hauptsponsor“, erklärt Möhler für das in Bad Mergentheim beheimatete Unternehmen. „Wir wollen die Entwicklung des Clubs noch intensiver unterstützen und spüren eine Menge Energie in den Reihen der neuen Verantwortlichen und Macher.“

„Wir freuen uns einen weiteren Hauptsponsor für die neue Saison gewonnen zu haben“, so Christian Jäger, Vorstandsvorsitzender des FC Würzburger Kickers. „Mit AKON Aktivkonzept haben wir bereits in den vergangenen Jahren vertrauensvoll zusammengearbeitet, daher sind wir über die Ausweitung des Engagements sehr glücklich.“

tectake wird Rückensponsor

Mit tectake erweitert ein weiterer langjähriger Sponsor sein Engagement beim FWK. Das internationale E-Commerce Unternehmen wird zur neuen Saison auf dem Rücken der Kickers-Trikots zu sehen sein – eine neue, durch den Deutschen Fußball-Bund erlaubte Werbeform in der 3. Liga. tectake vertreibt über seine Online-Shops eine Vielfalt von Produkten für Heim, Garten und Freizeit sowie Tierbedarf und ist inzwischen in mehr als 15 europäischen Ländern aktiv.

„Als Unternehmen mit Wurzeln in der Region fühlen wir uns den Kickers schon seit Jahren verbunden! Ich bin selbst so oft es geht im Stadion dabei und freue mich deshalb auch persönlich sehr darüber, dass wir unsere Partnerschaft in der neuen Saison als Top-Sponsor fortsetzen“, erzählt Roland Kemmer, Geschäftsführer der tectake GmbH.

„Mit tectake konnten wir einen Sponsor für unsere Rückenwerbung gewinnen, der schon lange ein Teil der Kickers-Familie ist“, freut sich Christian Jäger über die Fortsetzung der Zusammenarbeit. „Das spricht für Kontinuität und vor allem Vertrauen – das wir mit Hingabe auf dem Platz und Qualität in der Umsetzung der Werbepartnerschaft bestätigen wollen.“

Foto: FWK/Silvia Gralla; Tobias Leue