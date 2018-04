Pkw auf Lkw aufgefahren – 83-Jähriger schwerverletzt in Klinik

Glück im Unglück hatte eine 28-Jährige Autofahrerin am Montagmorgen. Gegen …

Unfall verursacht durch Sekundenschlaf Glück im Unglück hatte eine 28-Jährige Autofahrerin am Montagmorgen. Gegen …

Unfall verursacht durch Sekundenschlaf Glück im Unglück hatte eine 28-Jährige Autofahrerin am Montagmorgen. Gegen …