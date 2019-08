Pkw im Frauenland verkratzt -Zeugen gesucht

Unbekannte zerkratzten in der Zeit von Freitag bis Samstag in der Rottendorfer Straße in Würzburg einen roten VW.

Die 26-jährige Geschädigte parkte ihr Fahrzeug am Freitagmittag auf Höhe der Hausnummer 31. Als sie am Samstagabend zu ihrem Pkw zurückkehrte, stellte sie Kratzer auf der gesamten Beifahrerseite fest. Der Schaden beläuft sich auf etwa 1.500 Euro. Hinweise auf den Täter liegen keine vor.

Wer Hinweise zu Tat oder Tätern geben kann, meldet sich bitte bei der Polizeiinspektion Würzburg-Stadt unter der Tel.-Nr. 0931/457-2230.