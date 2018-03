Diesen Montag fand bayernweit der „Tag der freien Schulen zur Landtagswahl 2018“ statt. Organisiert wird die Aktion vom Verband Bayerischer Privatschulen, dem Katholischen Schulwerk in Bayern und der Evangelischen Schulstiftung in Bayern. Hierbei besuchen Abgeordnete eine Freie Schule in Ihrem Wahlkreis und schlüpfen für eine Schulstunde in die Rolle des Lehrers. An der Privaten Wirtschaftsschule Pelzl in Schweinfurt hatte Innenstaatssekretär Gerhard Eck das Wort.