Polizei fahndet nach „Planenschlitzern“

Am Mittwochvormittag ist auf der A7 bei Schondra im Landkreis Bad Kissingen …

VW-Bus kippt auf der A7 um Am Mittwochvormittag ist auf der A7 bei Schondra im Landkreis Bad Kissingen …

VW-Bus kippt auf der A7 um Am Mittwochvormittag ist auf der A7 bei Schondra im Landkreis Bad Kissingen …

Am Freitagmittag ereigneten sich im Zuständigkeitsbereich der VPI …

Drei Verkehrsunfälle auf Autobahnen wegen Aquaplaning Am Freitagmittag ereigneten sich im Zuständigkeitsbereich der VPI …

Drei Verkehrsunfälle auf Autobahnen wegen Aquaplaning Am Freitagmittag ereigneten sich im Zuständigkeitsbereich der VPI …