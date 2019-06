Am vergangenen Wochenende hat ein Unbekannter das Verbindungshaus einer Burschenschaft in der Nikolausstraße in Würzburg mit Farbbeuteln beworfen. Die Tat muss sich in den frühen Morgenstunden des Samstags, zwischen 01:30 Uhr und 7:00 Uhr ereignet haben. Der Sachschaden an der Außenfassade beträgt vermutlich mehrere hundert Euro. Bei Hinweisen melden Sie sich bitte bei der Kripo Würzburg.