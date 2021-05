Premiere in Aschaffenburg – Stadt stellt Kunstpreis aus

Das könnte Sie auch interessieren

Plantschen, Rutschen, Schwimmen – Das Aschaffenburger Freibad hat geöffnet Freibad in Aschaffenburg hat wieder geöffnet…

Impfstoffmangel in Aschaffenburg – In den kommenden 2 Wochen voraussichtlich nur Zweitimpfungen Impfzentrum Stadt und Landkreis Aschaffenburg stoppt…

Ausgewählte Häuser in Aschaffenburg öffnen wieder! Museen in Aschaffenburg öffnen wieder!…

Corona-Party in Sailauf – 28 Anzeigen nach dem Infektionsschutzgesetz Am vergangenen Wochenende wurde bei der Polizei eine größere Feier in Sailauf, …

„Natur im Fokus“ – Fotowettbewerb startet in die nächste Runde Heute startet die nächste Wettbewerbsrunde „Natur im Fokus“ für das Jahr 2021. …

Aschaffenburger Stadt- und Volksfest – Erneute Absage für 2021 Selbst Optimisten dürften schon damit gerechnet haben: Auch in diesem Jahr …

Tragischer Unfall in Bessenbach – Senioren-Ehepaar von Auto überfahren Ein tragischer Unfall ereignete sich am Dienstagmittag in Bessenbach, im …