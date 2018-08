Pro-B: Dexter Sienko komplettiert den Kader der TG s.Oliver Würzburg

Auch U16-Nationalspieler Julius Böhmer gehört erstmals zum Würzburger ProB-Kader



Mit einem 22 Jahre alten „Rookie“ aus den Vereinigten Staaten hat s.Oliver Würzburg den Kader des ProB-Farmteams komplettiert: Flügelspieler Dexter Sienko ist bereits in Würzburg eingetroffen und soll im Team von Headcoach Eric Detlev eine Führungsrolle übernehmen. Auch U16-Nationalspieler Julius Böhmer wird in der Saison 2018/2019 erstmals einen Platz im Kader der TG s.Oliver Würzburg bekommen.



Der 16-jährige Aufbauspieler nimmt derzeit mit dem deutschen Team an der U16-Europameisterschaft in Novi Sad teil – er wird der jüngste Spieler im Würzburger ProB-Aufgebot sein. Der einzige Ausländer im Team wird mit seinen 22 Jahren (geboren am 26. April 1996) und mehr als 100 Spielen für die Regis University in der zweiten College-Division neben Kapitän Julian Albus einer der erfahrenen Akteuren im Team von Eric Detlev sein: „Dexter ist ein sehr vielseitiger Innenspieler und wird bei uns auf beiden großen Positionen eingesetzt werden. Zusammen mit Julian ist er einer unserer ältesten Spieler und will Verantwortung in unserer jungen Mannschaft übernehmen“, so Detlev.

Der 1,98 Meter große Würzburger Neuzugang führte seine Rangers in der abgelaufenen Saison mit 14,8 Punkten, 5,9 Rebounds, 2,3 Assists, 1,5 Steals und 1,9 Blocks pro Partie in 33 Spielen auf den ersten Platz in der „Rocky Mountain Athletic Conference“ und wurde im Anschluss zum besten Verteidiger der Konferenz gewählt. „Wir werden mit nur einem Ausländer in die Saison gehen und wollen unseren jungen Talenten dadurch wieder mehr Spielzeit und Verantwortung geben“, erläutert Harald Borst, der 2. Vorsitzende der s.Oliver Würzburg Akademie.

Lennart Stechmann (Göttingen) und Nils Leonhardt (Ehingen/Urspring) weitere Neuzugänge

Ebenfalls neu bei der TG s.Oliver Würzburg sind der 24 Jahre alte Lennart Stechmann und der 18-jährige Nils Leonhardt. Stechmann kommt von der BG Göttingen, für die er in der vergangenen Saison fünf Kurzeinsätze in der easyCredit BBL bestritten hat. Zwei Jahre zuvor spielte er in der 2. holländischen Liga für die Landslake Lions. Nils Leonhardt ist der jüngere Bruder von Tim Leonhardt, der nach zwei ProB-Spielzeiten künftig nicht mehr für die TG s.Oliver Würzburg auflaufen wird. Der 18-jährige Aufbauspieler wurde seit 2014 in der renommierten Urspring-Akademie ausgebildet und kam 2017/2018 auch zweimal für das Team Ehingen-Urspring in der ProA zum Einsatz.

Neben Julius Böhmer (16) Jahre), Nils Leonhardt (18), John Saigge (17) und Michael Javernik (17) wird auch der 17 Jahre alte Lukas Zerner nicht nur zum Aufgebot der NBBL-Mannschaft der s.Oliver Würzburg Akademie gehören, sondern auch Teil des ProB-Kaders sein. In ihre zweite Würzburger ProB-Saison gehen außer Saigge und Javernik noch Marc Kunz, Tilman Buschbeck und Jonas Weitzel. Nicht mehr im Würzburger ProB-Trikot zu sehen sein werden Tim Leonhardt, Justus Klinke, Tobias Weigl, Karlis Apsitis, Garrett Jackson und Miles Jackson-Cartwright.