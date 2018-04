ProB: TG s.Oliver Würzburg gewinnt in Karlsruhe 78:72

2. Basketball-Bundesliga ProB // PlayDowns:

Karlsruhe – TG s.Oliver Würzburg 72:78 (36:37)

TG s.Oliver Würzburg setzt sich in Karlsruhe mit 78:72 (37:36) durch und kann mit einem Heimsieg gegen Coburg den Klassenerhalt klar machen

Nur noch ein Heimsieg im Frankenderby gegen den BBC Coburg am 15. April fehlt der TG s.Oliver Würzburg, um den Klassenerhalt in der ProB Süd endgültig in trockene Tücher zu bringen: Die Unterfranken setzten sich am Samstag mit 78:72 (37:36) in Karlsruhe durch – die KIT SC GEQUOS stehen damit zwei Spieltage vor dem Ende der Playdown-Runde als erster Absteiger fest. Bester Akteur auf Würzburger Seite war Dejan Kovacevic, der 26 Punkte auflegte, vier Dreier traf und 12 Rebounds holte.

„Es ist alles andere als leicht, in den Playdowns auswärts zu gewinnen. Das war ein sehr wichtiger Sieg für uns und eine exzellente Leistung der Mannschaft“, so TG-Coach Liam Flynn: „Im Angriff hat Dejan wieder einmal seine Vielseitigkeit gezeigt und uns dadurch im Spiel gehalten. Noch wichtiger waren seine zwölf Rebounds, da wir Leon Kratzer nicht dabei hatten. Jetzt freuen wir uns auf unser Heimspiel gegen Coburg in zwei Wochen.“

Die Gastgeber standen mit dem Rücken zur Wand und waren nicht gewillt, sich kampflos in ihr Schicksal zu ergeben: Nach einer frühen Sieben-Punkte-Führung der Würzburger (8:15, 8. Minute) legten die „Geckos“ einen 15:0-Lauf hin, der ihnen in der 11. Minute einen 23:15-Vorsprung bescherte. Die Antwort der Unterfranken ließ nicht lange auf sich warten: Innerhalb von drei Minuten waren sie dank einer eigenen 10:0-Phase zum 23:25 wieder im Spiel. Auch durch ein weiteres kurzes Zwischenhoch der Karlsruher (32:27, 17. Minute) ließen sie sich nicht aus dem Konzept bringen und gingen mit einer denkbar knappen 36:37-Führung in die Pause.

Mit einem starken dritten Viertel stellte das Farmteam von s.Oliver Würzburg die Weichen dann auf Auswärtssieg: Bis zum 45:44 in der 24. Minute war alles offen, dann hatten die Gäste mit 11:0 einen weiteren Zwischenspurt, der ihnen den entscheidenden Führungswechsel brachte. Acht Zähler betrug die Differenz nach dem dritten Viertel, dann bliesen die Gastgeber noch einmal zur Aufholjagd und kämpften sich Punkt um Punkt heran. Richtig eng wurde es fünf Minuten vor dem Ende, als Eyke Prahst per Korbleger auf 66:67 verkürzen konnte.

Die Antwort kam in Form von starker Würzburger Verteidigung – die Geckos erzielten in den letzten 4:43 Minuten nur noch sechs Punkte – und drei erfolgreichen Drei-Punkte-Würfen: Zweimal Miles Jackson-Cartwright und einmal Dejan Kovacevic trafen zum 76:68, damit waren die Gäste gut zwei Minuten vor dem Ende endgültig auf der Siegerstraße.

„Karlsruhe hat es uns richtig schwer gemacht und einen harten Kampf geliefert. Jetzt sind wir alle heiß auf das Heimspiel gegen Coburg in zwei Wochen und hoffen auf starke Unterstützung unserer Fans“, so TG-Kapitän Julian Albus. Im Endspiel gegen Coburg können die Unterfranken durch einen Sieg den Klassenerhalt klar machen. Sprungball zum Heim-Frankenderby ist am Sonntag, 15. April um 18:00 Uhr im TGW-Sportzentrum Feggrube. Für alle Heimfans ist der Eintritt frei.

KIT SC GEQUOS – TG s.Oliver Würzburg 72:78 (20:15, 16:22, 16:23, 20:18)



Für Würzburg spielten:

Dejan Kovacevic 26 Punkte/4 Dreier (12 Rebounds), Garrett Jackson 18/1 (8 Rebounds), Miles Jackson-Cartwright 15/3 (6 Assists), Julian Albus 9/1 (6 Assists), Tobias Weigl 4, Philipp Hadenfeldt 3/1, Karlis Apsitis 3/1, Tim Leonhardt.

Quelle: s.Oliver Würzburg