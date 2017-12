Projektstart – Kunst in Leerständen der Schweinfurter Innenstadt

Wer am Samstag die Schweinfurter Innenstadt besucht hat, kam an musikalischen …

Pflasterklang 2017 – Schweinfurter Innenstadt wird zur Musikmeile Wer am Samstag die Schweinfurter Innenstadt besucht hat, kam an musikalischen …

Pflasterklang 2017 – Schweinfurter Innenstadt wird zur Musikmeile Wer am Samstag die Schweinfurter Innenstadt besucht hat, kam an musikalischen …

Am kommenden Samstag findet in Schweinfurt der 19te Pflasterklang statt. Auch …

Pflasterklang 2017 – Schweinfurt im Zeichen der Straßenkunst Am kommenden Samstag findet in Schweinfurt der 19te Pflasterklang statt. Auch …

Pflasterklang 2017 – Schweinfurt im Zeichen der Straßenkunst Am kommenden Samstag findet in Schweinfurt der 19te Pflasterklang statt. Auch …