Prominent besetzte Junioren-Hallenturniere in der s.Oliver Arena

Es ist wieder Budenzauber angesagt: am 12. und 13. Januar findet in der s.Oliver Arena das 17. internationale U15-Hallenturnier statt. Mit dabei sind hier unter anderem die TSG Hoffenheim, Hannover 96, der FC Augsburg, der englische Premier-League-Klub FC Fulham und der tschechische Spitzenverein Slavia Prag. Eine Woche später (19. und 22. Januar 2018) steigt ebenfalls in der s.Oliver Arena das 21. internationale U13-Hallenturnier. Hier dürfen sich die Zuschauer unter anderem auf RB Leipzig, Borussia Mönchengladbach, Bayer 04 Leverkusen, Hertha BSC Berlin, den VfB Stuttgart und den 1. FC Köln freuen. In beiden Turnieren werden sowohl die Würzburger Kickers als auch der SV Heidingsfeld und der Würzburger FV mit jeweils einem Team an den Start gehen.