Psychisch Belasteter verletzt eigene Mutter schwer – Kripo ermittelt

Ein 55-Jähriger aus Bad Kissingen steht im Verdacht, am Samstag seine Mutter verletzt zu haben. Kurz vor 14 Uhr wurde ein Postbote auf die ältere Dame aufmerksam, die mit schwersten Verletzungen im Gesicht die Straße entlang lief. Der Zeuge wählte sofort den Notruf. Bis zum Eintreffen der Rettungskräfte wurde die Verletzte von Passanten betreut und versorgt. Die Seniorin kam mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik. Im Zuge der ersten Ermittlungen erhärtete sich der Tatverdacht gegen den 55-jährigen Sohn der Verletzten. Die Beamten nahmen den Mann, der offensichtlich psychisch belastet ist, wenig später in seiner Wohnung fest. Nach seiner Festnahme wurde er in einem Bezirkskrankenhaus untergebracht. Zur Tat hat er sich bislang nicht geäußert. Die Ermittlungen wegen des dringenden Verdachts der schweren Körperverletzung hat die Kripo Schweinfurt übernommen.