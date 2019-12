Qool Sharks Würzburg am Sonntag gegen Speyer-Schifferstadt

2. Damenbasketballbundesliga: QOOL SHARKS Würzburg – TSV TOWERS Speyer-Schifferstadt

(Sonntag, 16:00 Uhr, Feggrube)

Zum letzten Heimspiel der laufenden Saison empfangen die QOOL SHARKS der TG Würzburg am Sonntag um 16 Uhr in der heimischen Feggrube den TSV TOWERS Speyer-Schifferstadt. Die Gäste belegen aktuell den 10. Tabellenplatz und konnten bisher aufgrund vieler, teils schwerer Verletzungen von Leistungsträgerinnen, nicht an die guten Leistungen der Vorsaison anknüpfen. Unterschätzen dürfen die QOOL SHARKS die Gäste aber auf keinen Fall.

Im Rahmen dieses „Weihnachtsspiels“ unterstützt die TGW den Verein – Hilfe im Kampf gegen Krebs e.V. Der Eintritt für das Spiel ist frei. Stattdessen wünschen sich die Verantwortlichen eine Spende für die gute Sache.