Qool Sharks Würzburg prüfen den Tabellenführer beim Frankenderby

QOOL SHARKS Würzburg – DJK Don Bosco Bamberg: Sonntag, 15:30 Uhr Feggrube

Im ersten Spiel im neuen Jahr 2020 treffen die gastgebenden QOOL SHARKS auf den aktuellen Tabellenführer der 2. Basketball-Bundesliga der Damen, DJK Don Bosco Bamberg. Die Ausgangs-Situation ist ähnlich wie vor wenigen Wochen im Hinspiel. Die Oberfranken mit ihrem ambitionierten Team, das gespickt mit fünf Importspielerinnnen ist, treffen auf den Tabellendritten aus Unterfranken, die trotz weißer Weste zu Hause, nur die Außenseiterinnen sind. Da es jedoch unklar ist, welches der beiden Teams die kurze Winterpause besser wegstecken wird, kann es dennoch zu einer knappen, umkämpften Begegnung kommen.

Dafür müssen die QOOL SHARKS jedoch an das Limit ihrer Möglichkeiten gehen. Neben der gewohnt starken Verteidigung muss man vor allem auch offensiv gegen ein Topteam in der Lage sein konstant zu produzieren. Dies gelang zuletzt bei den Niederlagen auswärts in Bamberg und Bad Homburg nicht wie gewünscht. Mit der Unterstützung der heimischen Fans glaubt man jedoch an die Chance eine Überraschung zu schaffen.