In der 2. Basketball-Bundesliga der Frauen verlieren die Qool Sharks Würzburg bei Spitzenreiter Heidelberg mit 59:73. Durch die 4. Niederlage im 8. Spiel rutschen die Sharks auf den 5. Platz ab. Das Rückspiel findet bereits in zwei Wochen in Würzburg statt.

BasCats USC Heidelberg – Qool Sharks Würzburg 73:59 (18:21, 21:11, 21:16, 13:11).