Qool Sharks Würzburg wollen Revanche gegen Weiterstadt

2. DBBL: QOOL SHARKS Würzburg – SG Weiterstadt (Sonntag, 15:30 Uhr, Feggrube)

Eine Chance auf Wiedergutmachung bietet sich den QOOL SHARKS am Sonntag um 15.30 Uhr in der heimischen Feggrube, wenn die SG Weiterstadt der Gegner im nächsten Heimspiel sein wird. In der Hinrunde musste man, als Tabellenführer angereist, eine verdiente 64:77 Niederlage einstecken.

Dass Aufbauspielerin Paige Bradley angeschlagen ins Spiel gegangen war, dient nicht als Ausrede. Die Südhessinnen besitzen eine spielstarke Starting Five um die beiden Top Scorerinnen Kaylee Kilpatrick (17,9 Punkte) und Christina Krick (17,9 ). Die bisherige Saison war für die Weiterstädterinnen jedoch ein auf und ab und aktuell kämpfen sie zusammen mit mehreren anderen Teams um die Plätze fünf bis acht.

Auf Würzburger Seite ist man gewarnt, erinnert die Situation doch stark an die Hinrunde. Man ist in vier Spielen 2020 noch ungeschlagen und wird am Sonntag auf Theresa Muck verzichten müssen, die an einer Knöchelverletzung laboriert. Dennoch soll der Schwung der letzten Spiele mitgenommen werden. Die hoffentlich zahlreichen Zuschauer können sich jedenfalls auf eine spannende, umkämpfte Partie einstellen.