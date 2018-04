Radfahrer nach Kollision mit Straßenbahn schwer verletzt

WÜRZBURG. Am Mittwochabend wurde in Würzburg ein 78-jähriger Radfahrer von einer Straßenbahn erfasst und schwer verletzt. Er wollte in der Frankfurter Straße nach links abbiegen und übersah die entgegenkommende Straßenbahn. Auch eine Vollbremsung vom Straßenbahnfahrer konnte den Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Der Mann war nicht ansprechbar und wurde in ein Krankenhaus eingeliefert.