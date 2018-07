Radfahrer schwer verletzt

Stetten, Ldkr. Main-Spessart Ein 42-jähriger Radfahrer übersah am Sonntag gegen 13 Uhr beim Überqueren der Kreisstraße MSP 8, ca. 400 Meter nach Stetten in Richtung Himmelstadt, den dort fahrenden Pkw einer 58-jährigen Frau. Der Radfahrer wurde von dem Pkw erfasst und dabei schwer verletzt. Der Verletzte wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht. An dem Pkw entstand durch den Unfall ein Schaden in Höhe von mehreren tausend Euro.