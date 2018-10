Raubüberfall auf Tankstelle in Schweinfurt

Am späten Donnerstagabend kam es zu einem Raubüberfall auf die Agip-Tankstelle in Schweinfurt. Ein Unbekannter betrat gegen 23 Uhr abends das Gebäude in der Niederwerrner Straße und griff den Kassierer an. Er nahm ihn in den Schwitzkasten und entwendete daraufhin mehrere hundert Euro Bargeld. Der Täter konnte anschließend türmen und entkam mit seiner Beute in unbekannte Richtung. Der Kassierer blieb unverletzt. Die Kriminalpolizei bittet nun um Hinweisen von möglichen Zeugen. Der Täter wird folgendermaßen beschrieben: Ca. 1,80 m groß, Schlanke Figur, Trug schwarze Jogginghose, grauen Pullover und Schildmütze. Wer etwas Verdächtiges beobachtet hat, oder Hinweise zum Täter geben kann, soll sich bei der Kripo Schweinfurt unter Tel. 09721/202-1731 melden.