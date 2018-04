Rauschgift bei Haftbefehls-Vollzug entdeckt

In Schweinfurt hat die Polizei am Donnerstagmittag beim Vollzug eines Haftbefehls in der Wohnung zweier Brüder größere Mengen Rauschgift sichergestellt.

Aufgrund einer nicht bezahlten Geldbuße war gegen einen 25-Jährigen aus dem Landkreis Schweinfurt ein Erzwingungshaftbefehl erlassen worden. In der Wohnung konnte allerdings nur der vier Jahre jüngeren Bruder des Gesuchten angetroffen werden. Sofort wurden die Beamten auf eine kleinere Marihuana-Plantage aufmerksam, die in einem Zelt in einem Wohnraum betrieben wurde.

Als die Beamten die Wohnung genauer unter die Lupe nahmen, entdeckten sie mehrere Cannabispflanzen, -setzlinge und –samen, geringe Mengen Marihuana, rund 75 Gramm Amphetamin und diverse Drogenutensilien. Darüber hinaus fielen den Ordnungshütern einige tausend Euro mutmaßliches Drogengeld sowie eine Kleinkaliberpistole in die Hände. Sämtliche Gegenstände wurden sichergestellt.

Gegen die 21 und 25 Jahre alten Brüder wird nun wegen des Verdachts des unerlaubten Handelteibens mit Betäubungsmitteln ermittelt. Darüber hinaus wurde aufgrund der aufgefundenen Kleinkaliberpistole ein Ermittlungsverfahren wegen eines Verstoßes nach dem Waffengesetz eingeleitet.