Auf dem Parkplatz des Edeka-Marktes in der Bahnhofstraße in Reichenberg hat ein Unbekannter am Dienstagmittag einen Opel an der hinteren rechten Fahrzeugseite angefahren. Am Opel entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2500 Euro. Der Verursacher entfernte sich unbemerkt von der Unfallstelle.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Würzburg-Land unter Tel. 0931/457-1630.