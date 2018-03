Rekordmeister vor Rekordkulisse – Bad Königshofen unterliegt Borussia Düsseldorf

Es war die Überraschung am achten Spieltag: Der TSV Bad Königshofen gewann sein Auswärtsspiel in der Tischtennis Bundesliga mit 3:2 bei keinem geringeren als Rekordmeister Borussia Düsseldorf. Am Wochenende stand das Rückspiel an. Gerne hätten Ort & Co ihrem Publikum einen erneuten Überraschungssieg präsentiert. Aber auch ohne Erfolgserlebnis dürfte das Heimspiel von bleibender Erinnerung gewesen sein.