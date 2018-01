Revanche gelungen – Haßfurt Hawks gewinnen das Derby in Schweinfurt

Sportlich ging es um die vielzitierte „Goldene Ananas“. Das Derby zwischen den Schweinfurter Mighty Dogs und den Haßfurt Hawks war zwar das Spitzenspiel in der Eishockey Landesliga, kurz vor dem Ende der Hauptrunde waren beide Teams aber bereits für die Aufstiegsrunde qualifiziert. Doch die sportliche Situation interessierte beide Teams wie immer herzlich wenig. In dem prestigeträchtigen Derby ging es um die Vormachtstellung am Main. Und so kamen 1800 Zuschauer auch wieder voll auf ihre Kosten.