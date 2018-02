Rimparer Wölfe am Donnerstag mit richtungsweisendem Spiel gegen Eisenach

Als der bis dahin amtierender Co-Trainer der Eisenacher, Arne Kühr, Mitte Dezember letzten Jahres

die Nachfolge seines ehemaligen Chefs Christoph Jauernik antrat, wusste er, welch schweres Amt

ihm da angetragen worden war. Zu diesem Zeitpunkt saß der Ex-Erstligist auf einem der

Abstiegsplätze irgendwie wie festgewachsen, während sich die Fachwelt fragte, wie das bei einem

nominell so starken Kader sein konnte. Denn neun Spieler der Lutherstädter haben Erstligaerfahrung,

eigentlich etwas, auf das man als Trainer zumindest im Abstiegskampf wie eine Bank setzen kann.

Vielleicht war das auch ein Grund für den beschlossenen Wechsel der sportlichen Leitung des Teams,

gefruchtet hatte es dann allemal, denn den damals wie heute stark auftretenden Westfalen aus Hamm

wurde im ersten Heimspiel gleich einmal ein Punkt abgeknöpft. Als auch die anschließende

Auswärtspartie gegen die ehemalige Mannschaft des neuen Eisenacher Spielmachers Ibai Meoki

Extebeste, die HG Saarlouis, klar gewonnen wurde und man gegen Aue einen Punkt in der

heimatlichen Halle behielt, wähnte man sich zu Recht wohl auf dem richtigen Weg. Und auch die

folgende, denkbar knappe Niederlage in Nordhorn konnte daran wohl nicht viel ändern. Dass man

allerdings am letzten Wochenende den in der Lutherstadt angereisten Emsdettenern zwei Punkte mit

ins Gepäck gab, war wohl weniger absehbar gewesen. Entsprechend groß war natürlich die

Enttäuschung, denn nun parkt man wieder auf einem der Abstiegsplätze und muss darauf hoffen,

diese Scharte irgendwie auszuwetzen.

Das weiß auch Wölfe-Trainer Matthias Obinger, für den genau dieser Umstand die Gefährlichkeit des

Teams von seinem Trainerkollegen Kühr ausmacht. Denn ihm ist die derzeitige Auswärtsstärke der

Lutherstädter natürlich nicht verborgen geblieben. Zudem glaubt auch er, wie viele seiner

Fachkollegen, dass die Eisenacher völlig unter ihren Möglichkeiten platziert sind. Immerhin haben sie

mit dem Ex-Löwen Matthias Gerlich und dem Ex-Magdeburger Alexander Saul, der schon eine

Vizemeisterschaft in seinen Referenzen ausweisen kann, eine Rückraumachse vom Allerfeinsten,

denn die beiden sind allein schon für 50% aller Tore ihres Teams verantwortlich. Dazu tritt mit Meoki

Extebeste ein vormaliger spanischer U21-Nationalspieler, der schon beim ehemaligen ChampionsLeague-Sieger San Antonio seine Einsätze hatte und mit dem die Wölfe so ihre, auch mal unliebsamen

Erfahrungen gemacht haben. Andererseits weiß Obinger auch, dass man diese Mannschaft schlagen

kann, denn genau das hat sein Team seit Mai 2015 in ziemlicher Regelmäßigkeit getan. Zuletzt nahm

man beim 28:29 im Hexenkessel der Werner-Assmann-Halle beide Punkte mit nach Rimpar. Auch diese Scharte wird Arne Kühr wohl auswetzen wollen, denn der Stachel dieser Niederlage saß damals

doch recht tief.

Nun haben die Wölfe am letzten Wochenende ausgerechnet gegen die Mannschaft, gegen

die die Lutherstädter ihren ersten Punkt in der Ära Kühr geholt haben, eine ziemlich klare

Niederlage einstecken müssen, als sie gegen Hamm mit 27:22 den Kürzeren zogen.

Mangelnde Chancenauswertung machte Trainer Obinger als eine Hauptursache aus, etwas,

das gegen jede Mannschaft in der zweiten Liga schnell zur Achillesferse heranreifen kann.

Hier muss sich also einiges ändern, will man um den Aufstieg zumindest noch ein Wörtchen

mitreden. Andererseits ist eine solche Niederlage auch kein Beinbruch, denn bei einer

Mannschaft, die auf dem ersten Platz der Heimtabelle noch vor dem Bergischen HC steht,

wird es nahezu jede andere schwer haben zu punkten. Deshalb gibt es auch keinen Grund,

unruhig zu werden. Allerdings muss man sich bewusst machen, dass ein solches Heimspiel

wie das gegen die Lutherstädter auch richtungsweisenden Charakter hat. Will man oben dran

bleiben und sich nicht abhängen lassen, wird dies nur gelingen, wenn man mit allem, was zur

Verfügung steht, darum kämpft.