Rimparer Wölfe am Freitag abend zu Gast beim Tabellendritten

Die Partien von beiden Mannschaften wurden am letzten Wochenende aufgrund des heftigen Wintereinbruchs abgesagt. Der TSV Bayer Dormagen konnte die Reise nach Würzburg nicht antreten und auch der TuS Nettelstedt-Lübbecke musste nach Absprache mit dem eigenen Reiseunternehmen die Begegnung in Dessau absagen. An diesem Freitag sollten die Witterungsbedingungen einen normalen Spielbetrieb wieder zulassen.

Sechs Mal trafen der TuS Nettelstedt-Lübbecke und die Rimparer Wölfe bisher aufeinander. Vier Spiele waren extrem umkämpft und endeten entweder Unentschieden oder mit einem Vorsprung von lediglich einem Treffer zu Gunsten der Wölfe. Lediglich im ersten Aufeinandertreffen setzte es beim Gastspiel in Lübbecke eine deutliche 29:17 Schlappe für die Mainfranken. Doch mit einem 20:27 konnte man auch bereits einmal in der Merkur-Arena überzeugen und dort verdient beide Punkte entführen.

In der aktuellen Saison hat der TuS unter der Leitung von Trainer Emir Kurtagic, trotz eines großen personellem Umbruchs, gut gepunktet und befindet sich noch in Schlagdistanz zu den Aufstiegsplätzen. Neben zwei Unentschieden gegen Großwallstadt und in Dormagen gab es eine bittere Heimniederlage gegen den HC Elbflorenz. Ansonsten siegte man häufig souverän und musste sich nur den beiden Spitzenmannschaften aus Hamburg und Gummersbach geschlagen geben. Sollten die Rot-Schwarzen in 2021 einen Lauf starten können, scheint ein Eingreifen in das Aufstiegsrennen nicht aus der Luft gegriffen.