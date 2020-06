Rimparer Wölfe benötigen Kreisläufer – Tilman Pröhl hat um Vertragsauflösung gebeten

Offener Brief von Geschäftsführer Roland Sauer an die Fans der Rimparer Wölfe Nach dem Saisonabbruch in der 2. Handball-Bundesliga wendet sich der …

DJK Rimpar Wölfe richtet Marktplatz für Sponsoren ein – Aufruf an Crowdfunding-Aktion Der Handball-Zweitligist DJK Rimpar Wölfe hat sich in einem offenen Brief an …