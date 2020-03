Rimparer Wölfe empfangen in der 2. Handball-Bundesliga den TV Hüttenberg

Es war die Sensation der Saison 2016/17. Dem TV Hüttenberg gelang etwas, dass es so in der Geschichte noch nie gegeben hatte. Der Tag, als man den Tabellenführer aus Nettelstedt mit 25:19 deklassierte, bedeutete einen Festtag für den Handball in Hessen. Als Aufsteiger aus Liga drei schaffte der TVH den direkten Durchmarsch in das Oberhaus des deutschen Handballs. Trotz einer 31:30 Niederlage am vorletzten Spieltag gegen die Wölfe, schaffte man den Aufstieg am letzten Spieltag. Die gleichzeitige Niederlage der Wölfe in Lübeck bedeutete für die einen Freude pur und stürzte die anderen in das Tal der Tränen. In Rimpar ist dieser Tag einer der bittersten der Vereinshistorie, während dieser Erfolg in Hüttenberg für eine wilde Partyserie gesorgt haben dürfte.

Der damalige Erfolgstrainer Adalsteinn Eyjolfsson wurde in diesem Jahr auch zum Trainer des Jahres ausgezeichnet. Es war mit Sicherheit eines der spektakulärsten Jahre des TV Hüttenberg. Das Bundesligajahr verlief dann sehr bitter, da viele knappe Niederlagen letztlich zum Abstieg führten. Doch man hatte sich gut verkauft. Mit den beiden Derbys gegen den Nachbarn aus Wetzlar gab es auch zwei unvergessliche Duelle für den Handball in Mittelhessen. Am Ende war trotz einer ordentlichen Spielzeit das Abenteuer Handball-Bundesliga frühzeitig wieder beendet.