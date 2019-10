In der 2. Handball-Bundesliga geht es nach der Länderspielpause wieder weiter mit dem Spielbetrieb: die DJK Rimpar Wölfe müssen zum Auftakt des Doppelspieltags heute abend gegen den starken Aufsteiger, die HSG Konstanz antreten. Spielbeginn ist um 20 Uhr in der Würzburger s.Oliver Arena. Nach zwei Niederlagen in Folge wollen die Wölfe wieder zurück in Erfolgsspur!