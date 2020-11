Rimparer Wölfe empfangen Überraschungsteam vom Dessau-Roßlauer HV

Mit dem Saisonziel Klassenerhalt ging der Dessau-Roßlauer HV in diese Spielzeit. Als Aufsteiger ist dies mit Sicherheit kein verwunderliches Vorgehen. Doch mit einer solchen Leistungsexplosion hatten wohl selbst die Verantwortlichen des Vereins nicht gerechnet. Denn zwischenzeitlich fand man sich sogar an der Tabellenspitze wieder. Am Sonntag um 17 Uhr ist Anpfiff im Wolfsrevier.

Mit Uwe Jungandreas verfügt Dessau über einen Trainerroutinier, der die Liga kennt wie kaum ein anderer Trainer. Bereits zum sechsten Mal ist er in seiner Karriere mit einer Mannschaft aufgestiegen. Auch nach drei Jahren in der zweiten Liga und dem folgenden Abstieg blieb der gebürtige Altenburger an Bord und wird auch in diesem Jahr alles daran setzen, dass sein Team in der Liga bleiben wird.

Der Saisonstart der Blau-Weißen hatte gleich einige Überraschungen parat. Zum Auftakt gab es einen 21:24 Erfolg in Dormagen. Diesem Sieg ließ man einen weiteren im Heimspiel gegen den VfL Lübeck-Schwartau folgen, ehe es in Konstanz die erste Saisonniederlage gab. Darauf folgten drei Siege in Folge mit jeweils einem Tor Unterschied. Zu Hause schlug man Fürstenfeldbruck 25:24, beim Spitzenteam in Hamm gewann man furios mit 26:27 und erneut zu Hause schlug man den TV Großwallstadt mit 29:28. Nach einer Niederlage in Emsdetten und einem Heimsieg gegen den Wilhelmshavener HV musste man sich im Spitzenspiel um die Tabellenspitze gegen den VfL Gummersbach 34:26 geschlagen geben.

Dessau hat es geschafft sich ein Momentum zu kreieren und den Schwung immer weiter mitzunehmen. Ähnlich wie die Wölfe in der vergangenen Saison steht man nun in der Spitzengruppe der Tabelle und versucht dort so lange wie möglich zu bleiben. Profitiert hat der DRHV davon, dass man bisher noch nicht von einer Spielverlegung in Folge von Corona betroffen war und so einen geregelten Ligaalltag hatte.