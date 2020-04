Rimparer Wölfe erhalten Lizenz für beide Bundesligen – Nachlizenzierung wegen Corona-Krise

Die Lizenzierungskommission des Handball-Bundesliga e.V. hat entschieden, dass für die Spielzeit 2020/21 alle Vereine in der 1. und 2. Handball-Bundesliga die Lizenz erhalten – teilweise jedoch mit der Auflage der Begrenzung des Personalaufwands.So der Wortlaut in der Pressemitteilung der Handball-Bundesliga. Lediglich die HSG Krefeld erhält keine Lizenz zur Teilnahme am Spielbetrieb der Saison 2020/21, weil die „Eagles“ den Lizenzantrag nicht fristgemäß innerhalb der Ausschlussfrist zum 1. März 2020 bei der Lizenzierungskommission eingereicht haben.

Den Wölfen ist die Frist- und Formgerechte Einrichung der Lizenzunterlagen gelungen, sodass die Teilnahme am Spielbetrieb in der 2. Handball-Bundesliga – theoretisch sogar an der 1. Bundesliga – für die kommende Saison gesichert ist.