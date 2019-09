Rimparer Wölfe gewinnen Auswärtsspiel in Ferndorf

In der 2. Handball-Bundesliga können die Rimparer Wölfe am vergangenen Wochenende ihren zweiten Auswärtssieg einfahren – Eine überzeugende Defensivleistung der Wölfe und ein noch besser aufgelegter Max Brustmann bescheren der Mannschaft von Ceven Klatt einen 18:21 Auswärtserfolg gegen den TuS Ferndorf. Gerade die Kreise der Ferndorfer Rückraumspieler konnten sehr erfolgreich eingeschränkt werden und falls doch etwas auf das Tor kam, dann war Max Brustmann zur Stelle. Es war abermals eine geschlossene Mannschaftsleistung, die den Wölfen einen sehr wichtigen Sieg in fremder Halle einbrachte. Wille, Überzeugung und Leidenschaft entschieden diese Abwehrschlacht am Ende zu Gunsten der Wölfe.

Ferndorf startet besser in die Partie

Von Beginn an standen beide Abwehrreihen gewohnt stark und hielten die jeweiligen Angriffsreihen gut in Schach. 951 Zuschauer in der Sporthalle Stählerwiese in Kreuztal sahen einen besseren Start für die Mannschaft in den rot weißen Trikots. Nach neun Minuten war es der Torwart des TuS, Tim Hottgenroht, der mit einem Wurf auf das leere Tor der Wölfe die 3:2 Führung erzielen konnte. Hottengroht kam insgesamt in der Partie auf 38% gehaltene Bälle und hielt seine Mannschaft mit zahlreichen Paraden immer wieder im Spiel. Trotzdem stand er in der gesamten Partie im Schatten seines Gegenübers, da Max Brustmann letztlich insgesamt auf 23 Paraden kommen sollte.

Die dritte Zeitstrafe der Wölfe in den ersten 10 Minuten nutzten die Hausherren, um sich nach 14 Minuten auf 5:2 abzusetzen. Kreisläufer Thomas Rink erzielte mit einem seiner vier Tore, den Treffer zur drei Tore-Führung für Ferndorf. In der Folge spielten die Wölfe im Angriff beherzter auf und bissen sich zurück in diese Partie. Nach 21 Minuten war es Steffen Kaufmann, der den 6:6 Ausgleich erzielen konnte. Gerade in Halbzeit 1 war die Nummer 18 der Wölfe für die Abwehr des TuS kaum in den Griff zu bekommen und konnte in diesem Spiel insgesamt 6 Tore erzielen. Bis zur Pause blieb es eng und Ferndorf legte immer wieder einen Treffer vor, den die Wölfe auch wieder ausgleichen konnten. Trotz anfänglicher Probleme fanden die Gäste immer besser in die Partie und konnten mit dem 10:10 Halbzeitstand zufrieden sein.