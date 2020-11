Rimparer Wölfe gewinnen Geisterspiel in der 2. Handball-Bundesliga

Rimparer Wölfe feiern gelungenen Rückrunden-Auftakt in eigener Halle In der 2. Handball-Bundesliga gewinnt die DJK Rimpar Wölfe zum Auftakt der …

Tabellenführer zu Gast in Würzburg Es kommt zum zweiten Heimspiel in der noch …

Rimparer Wölfe müssen gegen Spitzenreiter Hamm antreten Tabellenführer zu Gast in Würzburg Es kommt zum zweiten Heimspiel in der noch …