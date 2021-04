Rimparer Wölfe haben den VfL Lübeck-Schwartau zu Gast

Am Osterwochenende steht ein weiteres Heimspiel in der s.Oliver Arena an. Mit dem VfL Lübeck-Schwartau ist eine Spitzenmannschaft der Liga zu Gast. Die letzten Aufeinandertreffen waren immer von zwei starken Abwehrreihen geprägt. Auch in dieser Begegnung wird ein harter Kampf erwartet (Samstag 19:30 Uhr).

Das Hinspiel in der Hansehalle Lübeck war extrem eng. Die Wölfe hatten einen dezimierten Kader und waren erst am Spieltag in den Norden gereist. Doch zur Halbzeit führte man mit 10:13. Bis in die Schlussphase lag man in Führung, doch am Ende dreht der VfL die Partie und man musste sich mit 23:21 geschlagen geben.

Der VfL spielt in dieser Saison etwas schneller nach vorne und insgesamt fallen auch mehr Tore in den Spielen der Norddeutschen. Die Defensive gehört natürlich weiterhin zu den stärksten der Liga und wird auch weiterhin das Prunkstück sein. Aktuell steht man auf dem fünften Tabellenplatz in der Liga.

Hinter dem Spitzentrio aus Hamburg, Gummersbach und Nettelstedt, die den Aufstieg wahrscheinlich unter sich ausmachen, hat sich ebenfalls ein Dreikampf entwickelt. Dresden, Lübeck-Schwartau und Dormagen streiten sich um die Platzierungen im vorderen Mittelfeld. Am letzten Spieltag setzte es für Schwartau im direkten Duell gegen Dresden eine empfindliche 18:32 Klatsche.