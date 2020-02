Rimparer Wölfe haben schweres Auswärtsspiel in Dresden

Aktuell befindet sich das Team von Trainer Rico Göde mit 18:26 Punkten auf dem 14. Tabellenplatz. Bis zum Relegationsplatz, auf dem aktuell die HSG Konstanz verweilt, sind es lediglich drei Punkte Unterschied. Zwölf ihrer Zähler holten die Männer des HC Elbflorenz vor heimischer Kulisse. Auch die Wölfe mussten im vergangenen Jahr beide Punkte, nach einer umkämpften Partie, in der Hauptstadt Sachsens zurück lassen. Zuletzt konnten die Dresdener in der BallsportArena den VfL Lübeck-Schwartau, sowie den ASV Hamm-Westfalen bezwingen.Symbolhaft für die Heimstärke kann ein besonderes Spiel angebracht werden. Nach der Niederlage in Würzburg kam der TV Emsdetten zum HCE. Nach zwischenzeitlichem acht Tore Rückstand ging es mit einem 12:19 aus Sicht der Gastgeber in die Pause. Ähnlich wie eine Woche zuvor wurde im zweiten Durchgang eine Aufholjagd gestartet. Mit den eigenen Fans im Rücken sollte es nun gelingen die Begegnung komplett zu drehen. Mit einem 17:9-Lauf in der zweiten Halbzeit und angeführt von einem bärenstarken Julius Dierberg wurde der TV Emsdetten doch noch bezwungen. Am Ende stand ein 29:28 Erfolg für die Heimmannschaft. Die BallsportArena war komplett in Ekstase und die Fans, die bereits im zweiten Durchgang ordentlich Momentum erzeugten, rieben sich verwundert die Augen. Es war ein sehr denkwürdiges Spiel, dem sie an diesem Abend beigewohnt hatten.

In der kompletten Hinrunde hatten die Elbflorenzer mit personellen Problemen zu kämpfen. Auch ihr breit aufgestellter Kader konnte diese Ausfälle nicht kompensieren. Teilweise sind drei, vier Leistungsträger gleichzeitig ausgefallen. So ist es dann schwer in einen ordentlichen Spielrhythmus zu kommen. Dazu kommt dann, dass man in dieser Liga keine Zeit hat, um auf Erfolg zu warten. Die logische Konsequenz aus diesen Problemen ist, dass die Sachsen sich im unteren Drittel der Tabelle wiederfinden. Aktuell zeigt die Formkurve jedoch nach oben. Die Winterpause konnte augenscheinlich gut genutzt werden und mittlerweile steht nahezu der gesamte Kader zur Verfügung. Bereits in den Auswärtsspielen in Hamburg und Essen konnte die gute Leistung aus den Heimspielen ebenfalls abgerufen werden. Dies wurde bisher noch nicht mit Punkten belohnt.

Bester Torschütze des Vereins ist Nils Gugisch mit 82 Treffern. Die Defensive der Dresdener profitiert extrem vom erfahrenen Torhüter Mario Huhnstock, der häufig als Punktegarant für seine Mannschaft auftritt. Doch wie bereits erwähnt liegt die Stärke des Kaders in seiner Breite, da Positionen teilweise dreifach gut besetzt sind. Der ehemalige Abwehrrecke Rico Göde geht in seine erste komplette Saison als Cheftrainer und möchte sich so schnell es geht von den Abstiegsrängen verabschieden.