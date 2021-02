Rimparer Wölfe im Nachholspiel gegen TSV Bayer Dormagen

Es steht das erste Nachholspiel in eigener Halle für die Wölfe an. Nachdem die beiden Spiele gegen Ferndorf und Fürstenfeldbruck auswärts nachgeholt wurden ist es nun die erste verlegte Begegnung die in Würzburg stattfindet. Die Mainfranken wollen zu Hause zumindest ergebnistechnisch an die Ergebnisse aus den ersten beiden Spielen des Kalenderjahres anschließen, als ein Sieg und ein Unentschieden heraussprangen. Diese Aufgabe wird gegen den TSV Bayer Dormagen extrem schwer, die Partie beginnt am Dienstag (23.02.2021) um 20 Uhr.

Mit dem TSV Bayer Dormagen gibt es für die Wölfe eine besondere Verbindung, zumindest wenn man ein Fan von Statistiken ist. Denn zum einen datiert die höchste Niederlage der Wölfe in der 2. Bundesliga vom 24. Mai 2019 eben gegen jenen TSV. Mit 28:16 ging die Partie deutlich an die Gastgeber, die so ihrerseits den Klassenerhalt sicherten, während die Wölfe zu diesem Zeitpunkt bereits ihr Saisonziel erreicht hatten.

Zum anderen fand auch der höchste Sieg der Wölfe in der Unterhaus des deutschen Handballs gegen die „Wiesel“ statt. Am 26. Dezember 2014 konnte man in der heimischen s.Oliver Arena mit 33:16 gewinnen. Diese Begegnung vom Wolfsrudel rund um Max Brustmann und Co. ging in die Geschichtsbücher des Vereins ein. Es wird im aktuellen Aufeinandertreffen aber mit hoher Wahrscheinlichkeit ein härterer Kampf um die beiden Punkte werden.