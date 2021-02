Rimparer Wölfe im Nachholspiel zu Gast in Ferndorf

Auch die zweite Begegnung im Jahr 2021 ist eine Begegnung, die aufgrund der Coronafälle im Wolfsrudel verlegt werden musste. Die Partie vom zwölften Spieltag findet nun also am Mittwoch, den 03. Februar 2021 um 20 Uhr statt. Hierfür reist das Wolfsrudel nach Kreuztal, um dort in der Sporthalle Stählerwiese gegen den TuS Ferndorf um zwei wichtige Punkte zu kämpfen.

Der TuS Ferndorf war seinerseits auch bereits von positiven Coronatests betroffen. Das erste Mal wurde Mitte Oktober ein positives Ergebnis nachgewiesen, woraufhin die gesamte Mannschaft in Quarantäne musste. Doch auch kurz nach der ersten Quarantäne wurde erneut ein Spieler positiv getestet und das Team musste sich in seine zweite 14-tägige Isolation begeben.

Besonders kurios ist, dass in beiden Fällen nur ein einziger positiver Test vorlag und alle darauffolgenden Testungen negativ ausfielen. Da auch der positiv getestete Spieler in der Folge negativ getestet wurde, liegt der Verdacht eines Fehltests nahe, doch in beiden Fällen blieb das Gesundheitsamt hart und der TuS musste jeweils die vollen 14 Tage zu Hause bleiben.

Zwischen den beiden angeordneten Quarantänen absolvierten die Siegerländer genau eine Partie. Genau wie die Wölfe am vergangenen Samstag gewannen sie gegen den Aufsteiger aus Fürstenfeldbruck nach einer engen Partie mit 30:29. Das Spiel nach der zweiten Quarantäne konnte man überraschend deutlich mit 27:21 gegen den ASV Hamm-Westfalen und Ex-Trainer Michael Lerscht für sich entscheiden. Doch in den nächsten acht Begegnungen bis zum Jahreswechsel sprang jedoch nur noch ein Unentschieden heraus, weswegen sich die Rot-Weißen aktuell in unmittelbarer Nähe zur Abstiegszone befinden.