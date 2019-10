Rimparer Wölfe im Spitzenspiel gegen Bundesliga-Absteiger Bietigheim

Nach dem dramatischen Saisonfinale und dem damit verbundenen Abstieg gab es im Kader der Bietigheimer ein paar Veränderungen. Vier Abgängen stehen 5 Neuzugänge gegenüber. Am ehesten gilt es den Abgang von Torhüter Domenico Ebner zum Bundesligisten TSV Hannover Burgdorf aufzufangen. Außerdem musste Robin Haller nach 12 Jahren in Bietigheim den Verein verlassen. Ihm wurde die große Ehre zu Teil als erster Spieler überhaupt in die Hall of Fame des Vereins aufgenommen zu werden. Mittlerweile ist er beim Ligakonkurrenten aus Gummersbach aktiv. Den Abgang von Ebner soll der vom TVB Stuttgart verpflichtete Jonas Maier kompensieren. Zusammen mit Positionskollege Jürgen Müller bildet er aktuell das Torhütergespann. In Konstanz konnte Maier mit drei parierten Siebenmetern in Halbzeit zwei bereits seine Klasse aufblitzen lassen. Ebenfalls vom TVB Stuttgart kommt das deutsche Rückraumtalent Max Oehler. Der ehemalige Juniorennationalspieler will sich weiterentwickeln und viel Spielzeit sammeln.

Unter den Neuzugängen ist auch ein Rückkehrer zu finden. Tim Dahlhaus kehrte nach zwei Jahren in der französischen ersten Liga bei Pays d’Aix Université Club Handball zurück nach Bietigheim und soll die Mannschaft im rechten Rückraum verstärken. Auf dieser Position hat Trainer Hannes Jon Jonsson in dieser Saison die Qual der Wahl. Mit Dahlhaus, Max Emanuel und Dominik Claus ist diese Position dreifach stark besetzt. Auf der Rückraummitteposition zieht, neben Michael Kraus, der ehemalige Erlanger Jonas Link die Fäden. Er ist mit bereits 26 Saisontoren ein sehr torgefährlicher Spielmacher und quälte sich zuletzt in Lübeck trotz einer Verletzung über die gesamten 60 Minuten. Mit Max Trost und dem Norweger Vetle Rönningen haben die Bietigheimer zwei großgewachsene und wurfstarke Halblinke in ihren Reihen. Die Linksaußenposition wird beim Bundesliga-Absteiger vom Kroaten Martin Marcec und Jan Asmuth besetzt. Der Siebenmeterschütze der Bietigheimer ist der Rechtsaußen Christian Schäfer welcher mit 12 Spielzeiten in Bietigheim zu den Konstanten im Verein zählt. Gleiches gilt für Kreisläufer Patrick Rentschler, der bereits seit der Jugend in Bietigheim aktiv ist. Der Saisonstart verlief für die Bietigheimer nicht nach Plan. Zu Hause konnte noch kein Spiel gewonnen werden. Lediglich ein Unentschieden gegen Aufsteiger Eisenach sprang heraus. Auswärts konnte man die Pflichtaufgaben in Konstanz und Aue trotz leichter Probleme positiv gestalten und so steht man mit 5:7 Punkten nach sechs Spieltagen im Tabellenmittelfeld. In den nächsten Wochen wird es das Ziel sein sich zu stabilisieren und in der ausgeglichenen 2. Liga anzukommen.