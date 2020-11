Rimparer Wölfe mit Auswärtsspiel beim punktgleichen Wilhelmshavener HV

Nach der ersten weiten Fahrt am vergangenen Freitag nach Lübeck geht es nun für die Wölfe wieder in Richtung Norden zum Wilhelmshavener HV. Anders als in der vergangenen Woche geht es anstatt zur Ostsee, diesmal an die Nordsee. Das Ziel bleibt hingegen gleich: Es soll ein Auswärtssieg gegen den direkten Tabellennachbarn in der 2. Handball-Bundesliga her. Spielbeginn ist am Samstag um 19:30 Uhr.

Nach dem Abstieg aus der zweiten Handball-Bundesliga in der Saison 18/19 wurden beim Wilhelmshavener HV die Weichen für den Wiederaufstieg sofort gestellt. Leistungsträger wie Tobias Schwolow und Rene Drechsler konnten gehalten werden und auch sonst wurde der Kader größtenteils zusammengehalten. Als absoluter Aufstiegsfavorit ging man daher in die Saison und lag dann zum Zeitpunkt des Saisonabbruchs auch souverän an der Tabellenspitze.

Die Euphorie nach dem Aufstieg war riesig. Endlich war man wieder zurückgekehrt in das Unterhaus des deutschen Handballs und man war bereit, direkt wieder anzugreifen. Als Ziel wurde trotz hochkarätigen Verpflichtungen der Klassenerhalt ausgegeben, da den Verantwortlichen beim WHV die Größe des Schritts in die zweite Liga bewusst war. Doch schon vor dem Saisonstart kam alles anders als erwartet.

Der Hauptsponsor und Co-Geschäftsführer Maik Menninga wurde verhaftet. Er wird des Anlagebetrugs verdächtigt. Der Verein Wilhelmshavener HV ist nicht selbst Gegenstand der Ermittlungen, aber ist durch den finanziellen Schaden doch sehr stark getroffen worden. Lange war unklar, ob und wie der Verein diese Saison bestreiten könnte. Einzelne Spieler haben den Verein auch bereits verlassen. Doch kurz vor dem ersten Spieltag gab es leichte Entwarnung, denn der WHV konnte in die Saison starten. Wie diese angespannte Situation weitergeht wird sich im Laufe der Saison zeigen.