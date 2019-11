Rimparer Wölfe reisen in der 2. Handball-Bundesliga nach Hamburg

Bereits in der dritten Liga konnten Zuschauerrekorde aufgestellt werden und im Dezember 2018 brach man mit 9.702 Besuchern gegen TuSEM Essen auch in der zweiten Liga den Zuschauerrekord. Die junge und dynamische Mannschaft, die den Neustart erfolgreich gestalten soll, wird angeführt von Vereinsikone und Handball-Weltmeister von 2007 Torsten Jansen. Die Rückkehr in die Bundesliga ist für die nächsten Jahre auf jeden Fall ein Wunsch des Vereins. Jedoch setzt man das Team nicht unter Druck und nimmt die Situation wie sie kommt. Mit „Toto“ Jansen hat man einen jungen, aber sehr erfahrenen Trainer, der sich in den letzten Jahren beweisen konnte. Die Kombination aus Trainer, Mannschaft und dem handballaffinen Umfeld lässt an der Elbe definitiv einen optimistischen Blick in die Zukunft zu.

Die Verantwortlichen der Norddeutschen setzen auf eine gesunde Mischung aus jungen und erfahrenen Spielern im Kader. Die Philosophie auf ambitionierte, deutsche Spieler zu setzen und ihnen Routiniers zur Seite zu stellen geht in den letzten Jahren voll auf. Der erst 19-jährige Leif Tissier bereitete den Wölfen bereits in der vergangenen Saison mit seiner Dynamik Probleme. Dazu gesellen sich mit Dominik Axmann und Philipp Bauer zwei sehr agile Spieler, die ihre Stärken in 1:1-Situationen haben. Für die Würfe aus der zweiten Reihe ist mit Finn Wullenweber ein weiterer junger Spieler ein Kandidat. Mit Torwart Aron Edvardsson steht ein erfahrener Schlussmann im Kasten der Hanseaten. Er drückt den Spielen häufig seinen Stempel auf und hat seinem Team schon den einen oder anderen Punkt gesichert.

Eine weitere Vereinsikone ist noch als Spieler aktiv. Blazenko Lackovic übernimmt vor allem in der Defensive immer noch viel Verantwortung und gibt der Abwehr damit mehr Stabilität. Dazu kommen noch zwei Neuverpflichtungen, die in der Sommerpause für Aufsehen gesorgt haben. Ebenfalls ein Stabilisator für die Abwehr ist der aus Stuttgart kommende Linksaußen Tobias Schimmelbauer, der für seine aggressive Deckungsarbeit auf der Halbposition bekannt ist. Mit dem ehemaligen Nationalspieler Jens Schöngarth konnte der HSVH einen weiteren Transfercoup landen. Der wurfgewaltige Halbrechte sorgt mit seiner Torgefährlichkeit für die einfachen Tore im Hamburger Angriffsspiel. Mit diesen beiden Neuzugängen hat der ehemalige deutsche Meister durchaus aufhorchen lassen und seine Ambitionen für die nächsten Jahre unterstrichen.