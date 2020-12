Rimparer Wölfe reisen zum Zweitliga-Derby nach Fürstenfeldbruck

Im zweiten Anlauf soll das Derby in der 2. Handball-Bundesliga gegen den TuS Fürstenfeldbruck nun doch stattfinden. Die Brucker Panther mussten aufgrund auffälliger Coronatests die ursprünglich geplante Begegnung absagen. Vier Spieler waren von den positiven Ergebnissen betroffen. Im Nachhinein stellten sich diese glücklicherweise als falsch positiv heraus, sodass die Mannschaft des TuS weiter am Spielbetrieb teilnehmen konnte. Nun wird dieses Aufeinandertreffen am Mittwoch um 20:00 Uhr nachgeholt.

Die Vorbereitungen auf diese Partie hatten die Wölfe bereits abgeschlossen. Nach der bitteren Niederlage am Mittwoch, den 21. Oktober, gegen den ASV Hamm Westfalen war man gut gerüstet, um das Duell gegen den Aufsteiger zu bestreiten. Am Morgen des Spieltags erreichte den Verein dann die Nachricht über die Spielabsage. Für die Spieler war es in der englischen Woche zunächst eine willkommene Erholungspause. Logischerweise ist aber der Ausweichtermin unter der Woche und beschert den Wölfen so eine weitere englische Woche in einem durchaus eng gestrickten Spielplan.

Der größte Unterschied zum Oktobertermin liegt in der Punkteausbeute der Gastgeber. Die Panther waren lange das einzige Team, welches auf einen Sieg warten musste. Doch mittlerweile konnten in der heimischen Wittelsbacher-Halle gleich zwei Gegner bezwungen werden. Zunächst wurde der HC Elbflorenz mit 33:30 geschlagen und gegen den TSV Bayer Dormagen konnte am vergangenen Wochenende ebenfalls mit 30:28 gewonnen werden. Somit wurde der Anschluss im Kampf um den Klassenerhalt wieder hergestellt.

Aufgrund der aktuellen Situation wird diese Begegnung natürlich ebenfalls als Geisterspiel ausgetragen. Gerade bei den so rar gesäten Derbys würde man sich eine volle Halle mit kochender Atmosphäre wünschen. Gerade die Wittelsbacher-Halle in Fürstenfeldbruck wurde in der Aufstiegssaison regelmäßig zum Tollhaus. Die 1.000 Zuschauer würden die Gastspiele bei den Panthern noch einmal schwieriger gestalten, als sie es ohnehin schon sind.